Vorweihnachtliche Stimmung in Neuenhaus und Lage

Wer am Wochenende die Weihnachtsmärkte in Neuenhaus und Lage besuchen wollte, konnte dafür ganz bequem den Shuttle-Bus nutzen. Ohne die Suche nach einem Parkplatz konnten die Nutzer das vorweihnachtliche Ambiente in beiden Orten genießen.