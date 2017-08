Empfehlung - Vier neue Müllergesellen für die Windmühle Veldhausen

Veldhausen. „Was wäre die Windmühle ohne die Menschen, die sich um sie kümmern?“, fragte der Neuenhauser Stadtdirektor Günter Oldekamp am Donnerstagabend auf dem Mühlenhof in Veldhausen. Sieben ehrenamtliche Müller und zwei Mühlenhelfer halten dort das traditionelle Handwerk aufrecht. Und hinter den neuen Müllergesellen Malte Berens, Erwin Plokkaar, Heinz Gerd Vrielink und Manfred Borgmann liegen nun ein Jahr und sechs Monate Ausbildung. Sie haben diese in ihrer Freizeit neben Beruf und Familie absolviert und die Fähigkeit erlangt, eine Windmühle selbstständig sowie sicher zu bedienen und zu führen. „Dies kann man nicht hoch genug loben“, meinte Günter Oldekamp.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/vier-neue-muellergesellen-fuer-die-windmuehle-veldhausen-204131.html