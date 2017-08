Vier Kirchengemeinden feiern am Sonntag in Veldhausen

Die vier Kirchengemeinden in Veldhausen laden am kommenden Sonntag, 20. August, um 11 Uhr zu einem gemeinsamen Open-air-Gottesdienst an die Mühle ein. Der Gottesdienst wird musikalisch mitgestaltet von den Posaunenchören und dem Chor „Crescendo“.