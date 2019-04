VHS-Außenstelle in Neuenhaus stellt neue Leiterin vor

Neuenhaus „Es ist bewundernswert, mit welchem Engagement und Durchhaltevermögen Monika Plümers die VHS in Neuenhaus über die vielen Jahre vertreten hat“, so der Neuenhauser Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp im Rahmen einer Amtsübergabe im Rathaus der Dinkelstadt.

Jetzt hat Andrea Winter die nebenberufliche Leitung der Außenstelle Neuenhaus übernommen. Sie wohnt in Lage, ist vielen durch ihre Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte bekannt und langjährige Kursleiterin der Volkshochschule. „Wir freuen uns, dass wir mit Andrea Winter erneut eine Außenstellenleiterin gefunden haben, die bestens vernetzt ist und die VHS gut kennt. So bringt sie beste Voraussetzungen mit, um organisatorische Angelegenheiten zusammen mit den örtlichen Kursleitenden und der Samtgemeinde Neuenhaus zu regeln. Das dürfte ein reibungsloser Wechsel werden“, so VHS-Direktor Dr. Tobias Pischel de Ascensão.

Andrea Winter freut sich nun auf die neue Aufgabe und wünscht sich, dass sie neue und attraktive Kursusangebote für die Samtgemeinde auf den Weg bringen kann.