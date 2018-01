Empfehlung - Verstopfter Schornstein in Lage löst Feuerwehreinsatz aus

gn Lage. Ein Schornsteinbrand an der Straße „Ortfeld“ in Lage hat am Sonnabend gegen 13 Uhr einen Einsatz der Neuenhauser Ortsfeuerwehr ausgelöst. Auch die Feuerwehr Lage war dort im Einsatz. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Haus stark verqualmt. Die Feuerwehr schickte drei Trupps mit einer Wärmebildkamera zur Erkundung ins Gebäude, wie Ortsbrandmeister Christian Bergmann berichtet. Im Gebäude stellte die Feuerwehr fest, dass ein Schornstein „verstopft“ war und dadurch der Qualm sich im Gebäudeinneren ausbreitete. Die Feuerwehr belüftete das Haus und kontaktierte einen Schornsteinfeger. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. „Das Ganze ist glimpflich ausgegangen“, resümierte Bergmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/verstopfter-schornstein-in-lage-loest-feuerwehreinsatz-aus-220789.html