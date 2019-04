Veranstaltung zum Thema „Digitalisierung im ländlichen Raum“

Auf Einladung der CDU Neuenhaus informierten am Mittwochabend in der Mensa der Wilhelm-Staehle-Schule in Neuenhaus Reinhold Hilbers, Stefan Muhle, Uwe Fietzek und Günter Oldekamp etwa 50 Zuhörer zum Thema Digitalisierung.