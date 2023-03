Veränderungen im Vorstand des TSV Georgsdorf

Der TSV Georgsdorf schaut zuversichtlich nach vorne und freut sich über ein starkes Miteinander. Zur Eröffnung der Jahreshauptversammlung des Sportvereins begrüßte der 2. Vorsitzende Gert Röttgers zahlreiche Mitglieder. Der Vorstand freut sich auf weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit getreu dem Motto „wir für Georgsdorf“.

Frauenmannschaft geehrt

Die Mitgliederzahlen werden zum Ende des Jahres 2022 auf 811 beziffert. Für die Jugendabteilung gab es einige hoffnungsvolle Platzierungen. Der TSV bedankt sich beim SV Esche für die gute Zusammenarbeit im Jugendbereich. Ein Dank geht auch an den SV Veldhausen für die gute Zusammenarbeit im Mädchen- und Frauenbereich. Sehr erfreut waren alle, dass die 1. Frauenmannschaft der SG Georgsdorf/Veldhausen in der Saison 2021/2022 Meister der Kreisliga wurde und somit den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte. Unter ihrer Trainerin Melanie Joostberends und Betreuerin Stina Veldhuis erreichte die Mannschaft 45 Punkte und ein Torverhältnis von 82:11. Vorstand Gert Röttgers und Berthold Egbers, Bürgermeister von Georgsdorf, ehrten die Frauenmannschaft.

Durchwachsene Saison

Für die 1. Fußballmannschaft der Männer verlief die Saison aufgrund vieler Verletzungen und berufsbedingter Ausfälle durchwachsen. Für die neue Saison, mit einer größeren Spielerdecke, verlief die Vorbereitung gut, teilt der Verein mit. Der Tabellenplatz in der Hinserie lässt auf einen guten Platz am Ende der Serie hoffen. Der Vorstand ist froh dass die Mannschaft weiterhin von Patrick und Lambertus Keen trainiert wird. Die 2. Fußballmannschaft musste in der Saison 2021/2022 in die 4. Kreisklasse absteigen. Mit einem größeren Kader steht sie jetzt im oberen Bereich der Tabelle. Trainiert wird die Mannschaft weiterhin von Joachim Ahuis, Frank Vügten, Michael Vügten und Sven Jansen. Der Finanzbericht des vergangenen Jahres und die Plan-Zahlen wurden vom Rechnungsführer Guido Olthoff vorgetragen. Die finanzielle Entwicklung des Vereins ist stabil und zukunfts-orientiert. Auf Antrag des Kassenprüfers wurde der Vorstand durch die Mitgliederversammlung einstimmig entlastet.

Veränderungen im Vorstand

Im Gesamtvorstand des TSV Georgsdorf gibt es mit der Jahreshauptversammlung einige Veränderungen: Heike Lübbers übernimmt die Mitgliederverwaltung von Friedel Prys. Björn Beernink, Lars Raterink und Florian Rakers übernehmen die Arbeit im Fußballausschuss von Heinz-Hermann Smit und Andrè Alferink. Der Vorstand bedankt sich bei Friedel Prys, Heinz-Hermann Smit und André Alferink für die langjährige Arbeit und Unterstützung für den Verein. Ebenfalls sehr froh ist man beim TSV über die hohe Anzahl an Schiedsrichtern und bedankt sich bei ihnen für die geleisteten Spiele und die Teilnahme an den monatlichen Unterweisungen. Auch im TSV Georgsdorf wird stark um neue Schiedsrichter für die Grafschaft Bentheim geworben. Ein besonderer Dank gilt auch den Firmen, die den Verein durch Bandenwerbung unterstützen, ferner auch an Tobias Egbers und sein Team der 1. und 2. Fußballmannschaft, die die Banden jedes Jahr neu auf Hochglanz bringen.