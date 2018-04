Veldhausen: Küche brennt komplett aus nach Fettbrand

Bei einem Fettbrand ist die Küche einer Doppelhaushälfte am Menzelweg in Veldhausen am Dienstagmittag gegen 16.55 Uhr in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehren aus Veldhausen und Georgsdorf löschten das Feuer. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.