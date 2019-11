Empfehlung - Vechtetalstraße noch mindestens bis Jahresende gesperrt

Neuenhaus Die Vechtetalstraße (K16) zwischen Neuenhaus und Emlichheim bleibt noch mindestens bis zum Jahresende gesperrt. Das hat der Landkreis auf GN-Anfrage mitgeteilt. Seit Anfang Oktober ist die Fahrbahn zwischen dem Kreisverkehr an der Landesstraße 44 in Neuenhaus und der Hauptstraße in Gölenkamp für die Sanierung eines sogenannten Rahmendurchlasses abgeriegelt. Diese Graben-Unterführung soll verbreitert werden. Außerdem wird die Tragfähigkeit des Bauwerks erhöht, um für den Lastwagenverkehr gerüstet zu sein. Die Bauarbeiten gestalten sich aufwendig, die Fahrbahndecke musste rund um den Rahmendurchlass komplett entfernt werden. In der kommenden Woche werden Fertigteile montiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/vechtetalstrasse-noch-mindestens-bis-jahresende-gesperrt-327769.html