US-Studentin ist Praktikantin im Kunstverein in Neuenhaus

Der Kunstverein Grafschaft Bentheim in Neuenhaus hat Verstärkung aus Übersee: Die 21-jährige Kristina Thurkill, Studentin am „Minnesota Collage of Art and Design“ in der US-Metropole Minneapolis, absolviert ein vierwöchiges Praktikum in der Dinkelstadt.