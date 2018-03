Empfehlung - Urteil: Operation von Veldhauserin war offenbar unnötig

Münster/Veldhausen. Dabei ging die 11. Zivilkammer des Landgerichts beim Schadensersatz noch 50.000 Euro über ihre erste Ankündigung hinaus, teilte der stellvertretende Pressesprecher des Gerichts, Richard Ademmer, mit. Seit der Operation im Februar 2011 wegen eines Bandscheibenvorfalls sitzt Cornelia Hödtke aus Veldhausen im Rollstuhl. Wie schon bei einem Beweistermin im Oktober des vergangenen Jahres erklärten die Richter in der Urteilsbegründung, der Arzt, der als Belegarzt am Klinikum Ibbenbüren tätig war, habe seine Patientin hinsichtlich der Risiken nicht genügend aufgeklärt. Der Arzt ist mittlerweile verstorben. Zudem war die Operation offenbar unnötig, die Indikation falsch, so das Gericht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/urteil-operation-von-veldhauserin-war-offenbar-unnoetig-227487.html