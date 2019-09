Empfehlung - Unwetter: Baum kippt auf Haus in Neuenhauser Innenstadt

Neuenhaus Neuenhaus Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) waren am späten Samstagabend in der Neuenhauser Innenstadt im Einsatz. Sie wurden gegen 22 Uhr alarmiert, nachdem ein kurzes, aber starkes Gewitter über die Grafschaft gezogen war. Bei Eintreffen der Feuerwehr lag ein etwa 15 Meter hoher Baum auf dem unbewohnten Teil eines Gebäudes an der Ecke Marktstraße/Hauptstraße.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/unwetter-baum-kippt-auf-haus-in-neuenhauser-innenstadt-316216.html