Unfall mit Trecker und zwei Autos in Esche

Esche Am Donnerstagmorgen gegen halb acht kam es auf der Haftenkamper Straße in Esche zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt war ein Traktor mit Silagewagen, ein VW Gold und ein VW Polo. „Zwei Unfallbeteiligte konnte die Fahrzeuge eigenständig verlassen“, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Neuenhaus. „Der inzwischen eingetroffene Rettungsdienst entschied aber, die Fahrerin des Polo patientengerecht retten zu lassen.“ Die Feuerwehren aus Veldhausen und Neuenhaus wurden alarmiert.

Innerhalb kurzer Zeit trafen vier Fahrzeuge mit 25 Kräfte ein. Die Veldhausener übernahmen die technische Rettung. Dafür trennte man mit hydraulischem Rettungsgerät das Dach ab. „So konnte die Verletzte schonend aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie kam mit einem Rettungswagen in Krankenhaus“, heißt es weiter in dem Bericht. Die Feuerwehr verblieb noch für Aufräumarbeiten an der Einsatzstellen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Polizei vor Ort. Die Besatzung des Streifenwagens nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.