Unfall: Lingener Straße in Veldhausen einseitig gesperrt

Veldhausen Ereignet hatte sich der Unfall am Mittwochvormittag gegen 10.25 Uhr, als ein Lastwagenfahrer mit einem Anhänger voll Hühnerkot auf der Lingener Straße in Veldhausen in Richtung Wietmarschen unterwegs war. Wie der Fahrer den Beamten der Lingener Polizei mitteilte, sei er in einer Rechtskurve mit seinem 25-Tonnen-schweren Gespann von einer Windböe erfasst und auf einen benachbarten Grünstreifen abgedrängt worden. Dabei sei er mit dem Fahrzeug seitlich gegen einen Baum geprallt und habe sich die gesamte Seite des Anhängers aufgerissen. Die Ladung des Lastwagens verteilte sich auf der Straße, der Fahrer kam mit einem großen Schrecken davon und blieb unverletzt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/unfall-lingener-strasse-in-veldhausen-einseitig-gesperrt-286446.html