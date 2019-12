Empfehlung - Umjubeltes Weihnachtskonzert in Neuenhaus

Neuenhaus Weit mehr als 100 Schüler und Lehrer des Lise Meitner Gymnasiums musizierten am letzten Abend vor den Weihnachtsferien ein weihnachtliches Programm, in dem die Proportionen stimmten (viel Musik und wenig Ansprachen) und die innigen Klänge das Herz des Publikums berührten. Die verschiedenen Genres kamen zu ihrem Recht und schöpften aus der Vielfalt weihnachtlicher Musiktradition. Sie verbanden Neues und Unbekanntes (Respekt vor der sorgfältig einstudierten Nummer der Step-AG) mit den vertrauten Klängen der vorweihnachtlichen Zeit. Bläser, Streicher, Sänger, Tänzer brachten sich ein. Große Ensembles wie das neu gegründete 26-köpfige Sinfonieorchester oder die vielen Sängerinnen und Sänger des Seminarfachs „Die Stimme“ und des LMGVokalensembles, aber auch Solisten, die mutig vor das große Publikum im voll besetzten Forum hintraten, spannten einen Bogen des Wechsels und der Steigerung über fast zwei Stunden hinweg. Am Schluss stimmten alle in den Jubel der Engel auf den Feldern von Bethlehem ein. Die mitwirkenden Sänger und Instrumentalisten, aber auch im Forum alle Väter und Mütter, alle Gäste und Freunde des LMG sangen gemeinsam: „Hört der Engel helle Lieder“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/umjubeltes-weihnachtskonzert-in-neuenhaus-335827.html