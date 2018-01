Umjubelte Weltpremiere mit Grafschafter Sängern

New York/Neuenhaus. Es war ein einmaliger und ganz besonderer Auftritt für 70 Sänger aus der Grafschaft und den Niederlanden: Sie standen in der Nacht zu Dienstag auf der Bühne der „Carnegie Hall“ in New York und sangen „Sing! The Music was Given“ des walisischen Komponisten Karl Jenkins.

Gut 40 Minuten dauerte die Weltpremiere des Stücks in der weltberühmten Konzerthalle in Manhattan. Am Ende, nach deutscher Zeit war es bereits 3.30 Uhr, gab es für die mehr als 500 Sänger und Musiker stehenden Applaus. Auch Karl Jenkins selbst betrat zum Schluss die Bühne und dankte den Mitwirkenden.

Am 2. Februar Europapremiere in Nordhorn

In der ersten Hälfte des Abends war sein Oratorium „The Armed Man“ zu hören. Nach der Pause erklang dann die Uraufführung von „Sing! The Music was Given“, das acht Lieder umfasst und mit dem rasanten „Ukukula Umcolo“ endete. Die stampfenden Füße und klatschenden Hände sind in Kürze auch in der Grafschaft zu erleben: Die Europapremiere des Werkes ist für Freitag, 2. Februar, im Euregium in Nordhorn geplant.

Dann stehen auch die Sänger, die am Mittwochmorgen aus New York in die Grafschaft zurückkehren, wieder auf der Bühne. Ihre Vorfreude auf die Weltpremiere in der „Carnegie Hall“ drückten sie am Montagabend im GN-Video aus:

Die Spannung vor dem großen Auftritt Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. 70 Sängerinnen und Sänger aus der Grafschaft fiebern am Montagabend ihrem großen Auftritt in New York entgegen. Gegen 19 Ortszeit stehen sie in der Carnegie Hall auf der Bühne.