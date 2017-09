Über 1000 Runden für den guten Zweck

Ideale Lauftemperaturen herrschten am Samstagnachmittag, als in Veldhausen hunderte Teilnehmer beim 4. Sponsorenlauf an den Start gingen, um Geld für den guten Zweck zu erlaufen. Das Geld kommt der Vechtetalschule in Veldhausen zugute.