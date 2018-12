Typisierung für 15-jährigen Leukämiekranken aus Lage

In Lage ist ein 15-jähriger Jugendlicher an Leukämie erkrankt. Um ihm zu helfen, findet am Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus eine Blutspendeaktion mit Typisierung statt. Interessierte können bei Kaffee und Kuchen mit einer Spende die Aktion unterstützen.