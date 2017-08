Empfehlung - TSV Georgsdorf baut zusätzliche Bouleplätze

gnGeorgsdorf. Nach Teilnahmen an der Grafschafter Bouletour und dem Vechte-Dinkel-Cup in den Jahren zuvor, ist in diesem Jahr erstmals eine Mannschaft für den Spielbetrieb der 2. Kreisklasse gemeldet. Um die Meisterschaftsspiele mit mehreren Mannschaften austragen zu können, sind mehr als die drei vorhandenen Plätze erforderlich. Die Spielfläche wurde auf sechs Plätze erweitert. Die Mitglieder der Bouleabteilung haben in Eigenregie die Planung und den Umbau in Angriff genommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/tsv-georgsdorf-baut-zusaetzliche-bouleplaetze-202197.html