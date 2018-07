Empfehlung - Trockenheit: Fische im Neuenhauser Stadtgraben in Not

Neuenhaus Da wo sonst Enten schwimmen und sich kleinere Fische im Wasser tummeln, sind nur noch einige Stellen mit Wasser vorhanden. Der Stadtgraben im Bereich der Neuenhauser Prinzenstraße führt kaum noch Wasser. Grund ist die anhaltende Trockenheit. Für Fische, die sich nicht rechtzeitig in andere Bereiche des Stadtgrabennetzes retten konnten, wird das Wasser knapp. Die neunjährige Nim aus Neuenhaus zeigt ein Herz für die Tiere in Not. Mit gefüllten Eimern und Gummistiefeln stieg sie in einen besonders trockenen Teil des Grabens hinab. Mühelos gelang es ihr, einige kleine Fische von dem schlammigen Untergrund aufzulesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/trockenheit-fische-im-neuenhauser-stadtgraben-in-not-244065.html