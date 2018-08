Empfehlung - Treffhaus soll neue Adresse für „Gleis1“ werden

Neuenhaus Das Jugendzentrum „Gleis1“ hat in Neuenhaus ein neues Domizil gefunden: Der Standort des „Treffhauses“ an der Prinzenstraße soll die neue Adresse des Jugendzentrums werden. Zwar sind die Umzugskartons noch nicht gepackt, aber „in der Standortfrage sind wir uns einig“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp am Rande der Sommertour von CDU-Landtagsabgeordneten Reinhold Hilbers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/treffhaus-soll-neue-adresse-fuer-gleis1-werden-245610.html