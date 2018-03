Empfehlung - „Treffhaus“ in Neuenhaus vor dem Aus

Neuenhaus. Es war in den 1990er Jahren und um die Jahrtausendwende eines der Vorzeigeprojekte in der Stadt Neuenhaus. Der Treff für russlanddeutsche Kinder und Jugendliche hatte es sich zur Aufgabe gemacht, jugendliche Spätaussiedler zu betreuen und in das Leben in Neuenhaus zu integrieren. Das Angebot reichte von Kochkursen für Kinder bis zu Krafttraining für Jugendliche. Starke Motoren der Initiative waren Anatoli und Ludmila Raaz. Anfangs hat Raaz die Jugendlichen angesprochen und von der Straße geholt. Bald kamen sie von selbst in den Treff. In den Anfangsjahren haben die Jungen die Geräte für den Kraftraum selbst gebaut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/treffhaus-in-neuenhaus-vor-dem-aus-228177.html