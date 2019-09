Empfehlung - Transporter gerät bei Neuenhaus plötzlich in Brand

Neuenhaus Ein Fiat-Transporter ist am frühen Dienstagnachmittag auf dem Nord-West-Ring in Neuenhaus in Brand geraten. Der Fahrer des niederländischen Fahrzeuges war aus Richtung Emlichheim kommend in Richtung Nordhorn unterwegs, wie er der Feuerwehr berichtete. Er sagte, plötzlich sei die Kupplung des Wagens ausgefallen, gleichzeitig drang Qualm aus dem Motorraum. Kurz nachdem der Fahrer das Auto abgestellt hatte, kamen Flammen aus dem Bereich des Motorraums. Als die Feuerwehr nach einigen Minuten vor Ort eintraf, stand der vordere Bereich des Transporters bereits lichterloh in Flammen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/transporter-geraet-bei-neuenhaus-ploetzlich-in-brand-317865.html