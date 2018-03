Transporter droht bei Georgsdorf in Kanal zu rutschen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Westende in der Nähe von Georgsdorf ist am Karfreitag ein 63-Jähriger aus Twist verletzt worden. Er geriet mit einem Transporter von der Fahrbahn ab. Der Wagen drohte in den Coevorden-Piccardie-Kanal zu rutschen.