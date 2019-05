Tour-Truck am Neumarkt: Eine Hymne für Neuenhaus

Neuenhaus Ulrike Büscher hat die Johannes Kindertagesstätte in Kooperation mit der Grundschule anlässlich der 650-Jubiläumsfeier der Stadt Neuenhaus an der Aktion „Ortshymne – Niedersachsen Hits“ von Antenne Niedersachsen angemeldet. Die Aktion hatte der Radiosender bereits im vergangenen Jahr ins Leben gerufen und dieses Jahr wieder beworben. Die Bewerber haben jetzt die Nachricht erhalten, dass der Tour-Truck am Sonntag, 2. Juni, nach Neuenhaus kommt, um eine Orts-Hymne einzustudieren, gemeinsam zu singen und aufzunehmen. Die Aktion wird von 11 bis 13 Uhr am Neumarkt in Neuenhaus veranstaltet. „Die gesamte Bevölkerung wird dazu herzlich eingeladen. Alle Vereine und Gruppen erhalten Post, ob sie sich beteiligen möchten“, teilt Ulrike Büscher den GN mit.

Der Plan ist, mit den Kita-Kindern und den Schülern der Grundschule den Song schon so einzustudieren, dass sie am 2. Juni auf und um den Truck herum kräftig mitsingen können. Für Essen und Trinken wird an diesem Tag gesorgt. „Wir freuen uns sehr, diese Möglichkeit erhalten zu haben und mit Moderatorin Kaya Laß eine Hymne für Neuenhaus einzustudieren“, so Ulrike Büscher.