Empfehlung - Till Nowak zeigt hollywoodreife Digitalkunst in Neuenhaus

Neuenhaus Auf eine Reise zu anderen Welten lädt Till Nowak in seiner Ausstellung „On Other Planets“ ein, die am Sonntag, um 11.30 Uhr im Kunstverein in Neuenhaus eröffnet wird. Der in den USA lebende Nowak präsentiert dabei großformatige, digital hergestellte Drucke aus der Serie „On Other Planets“, die der Werksschau gleichzeitig ihren Titel gibt. Dazu gesellt sich eine Auswahl weiterer Werke sowie Videoarbeiten aus den vergangenen fünf Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/till-nowak-zeigt-hollywoodreife-digitalkunst-in-neuenhaus-262491.html