Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz Neuenhaus starten

NeuenhausDie ersten Baumaschinen sind bereits angerollt, um mit einem schnellen Verfahren das Glasfasernetz in Neuenhaus, Veldhausen und Lage auszubauen. Im ersten Schritt werden die Leerrohre in etwa 40 Zentimeter Tiefe in die Straßen eingebracht. Sobald die Leerrohre verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen. Auf diesem Weg wird in Neuenhaus, Veldhausen und Lage ein Glasfasernetz gebaut, das insgesamt etwa 50 Kilometer umfasst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/tiefbauarbeiten-fuer-das-glasfasernetz-neuenhaus-starten-289008.html