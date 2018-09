Empfehlung - Telekom kündigt Verträge zahlreicher Neuenhauser Kunden

Neuenhaus „Wir bauen das Telekommunikationsnetz der Zukunft [...] Doch leider gibt es einige, wenige Gebiete, in denen der Netzausbau durch die Telekom nicht möglich ist.“ So steht es in der Kündigung der Telekom, die Julia Schwolow und ihrem Mann in Neuenhaus zugeschickt wurde. Die Telekom müsse ihre bestehende VDSL-Technik entfernen, heißt es in dem Schreiben weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/telekom-kuendigt-vertraege-zahlreicher-neuenhauser-kunden-249330.html