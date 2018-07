Empfehlung - Teestube wird in Lage schmerzlich vermisst

Lage Die „Grafschafter Teestube“ in Lage galt viele Jahre lang als beliebtes Ausflugsziel im historischen Ensemble rund um die Eichenallee. Wer die Mühle besuchte oder einen Spaziergang über das alte Kopfsteinpflaster Richtung Lager Busch und Reiherkolonie unternahm, der kehrte davor oder danach gern in die mit viel Liebe zum Detail restaurierte Scheune des ehemaligen Müllerhauses ein. Dort war Platz für bis zu 35 Gäste. Vor allem an warmen Tagen brummte das Geschäft, wenn die Gäste auch draußen im lauschigen Garten am Ufer des Mühlenkolks Speisen und Getränke zu sich nehmen konnten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/teestube-wird-in-lage-schmerzlich-vermisst-243519.html