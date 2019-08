Empfehlung - „Team Kaiserplatz“ gewinnt beim Volksfest Veldhausen

Veldhausen Dabei amüsierten sich 16 Straßengemeinschaften und Freundeskreise, aufgeteilt in 43 Mannschaften, und gaben bei den kuriosen Spielen ihr Bestes. Das „Team Kaiserplatz“ dominierte zum fünften Mal hintereinander. Auftakt des viertägigen Festes war am Freitag mit der Party „Feiern wie die Bayern“ im großen Festzelt am Sportpark. Das Double von „DJ Ötzi“ und „DJ Udo-K“ ließen es ordentlich krachen. Udo aus Papenburg behauptete: „Ohne Musik geht ein Fest in die Hose. Sie gehört wie der Humpen Bier zu einem richtigen Bayernfest.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/team-kaiserplatz-gewinnt-beim-volksfest-veldhausen--311300.html