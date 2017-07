Empfehlung - Syrischer Lehrer geht mit 40 in Veldhausen in die Lehre

Veldhausen. „Mein Chef ist sehr freundlich und auch die Kollegen sind nett und hilfsbereit“, sagt Ghazal Ghazal. Und es wirkt nicht wie ein Kompliment, um Gerd Hindriks zu schmeicheln. Als Erstes staunt man über das sehr gute Deutsch des Syrers nach erst zweieinhalb Jahren in Deutschland. Direkt in die Grafschaft ist der 40-Jährige gekommen, weil ein Freund in Osnabrück ihm das geraten habe mit den Worten: Dort ist es sehr schön und die Menschen sind liebe Leute. Das bestätigt der Geschichtslehrer mehrfach, der nach drei Jahren Anstellung in der Schule dem Ruf seines Vaters gefolgt ist, der 40 Kilometer von Aleppo entfernt eine große Landwirtschaft betrieben hat. Bis die Terroristen des Islamischen Staates gekommen sind, die Familie bedrohten und Geld von ihr erpressen wollten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/syrischer-lehrer-geht-mit-40-in-veldhausen-in-die-lehre-201615.html