SV Rot-Weiß Lage nimmt neue LED-Flutlichtanlage in Betrieb

Der SV Rot-Weiß Lage hat am Freitagabend offiziell die neue LED-Flutlichtanlage in Betrieb genommen. Der Vorstand mit Jan-Heinz Vos an der Spitze dankte allen, die dazu beigetragen hatten.