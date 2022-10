In Veldhausen wird der Einmündungsbereich der Bahnhofstraße in die Kreisstraße 4 (Dr.-Picardt-Straße) von Montag, 24. Oktober, bis Mittwoch, 26. Oktober, voll gesperrt. Hintergrund der Sperrung sind Straßenbauarbeiten am Einmündungsbereich. Im gleichen Zuge wird für die Bauarbeiten die Kreisstraße 4 (Dr.-Picardt-Straße) im Einmündungsbereich halbseitig gesperrt und der Verkehr über Baustellenampel geregelt.