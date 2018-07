Stolpersteine gereinigt: Inschriften wieder gut lesbar

In einer gemeinsamen Aktion von Ratsmitgliedern der Parteien SPD, CDU und Grüne wurden am Sonntag die vom Künstler Gunter Demnig vor den ehemaligen Wohnhäusern der früher in Neuenhaus lebenden jüdischen Bürger verlegten „Stolpersteine“ gereinigt.