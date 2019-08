Empfehlung - Stiegengang: Blaue Tafeln entführen in Neuenhauser Historie

Neuenhaus An verschiedenen Stellen und Stiegen in Neuenhaus – 20 an der Zahl – finden sich mittlerweile kleine blaue Tafeln. Sie geben Auskunft über das Alte Rathaus, über den Mühlenkolk oder den Standort der ehemaligen Synagoge im Stadtgebiet. Der eigentliche Mehrwert offenbart sich den Besuchern jedoch erst, sobald sie ihr Smartphone aus der Tasche ziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/stiegengang-blaue-tafeln-entfuehren-in-neuenhauser-historie-315602.html