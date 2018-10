Empfehlung - Sternenwarte Neuenhaus veröffentlicht neues Herbstprogramm

Neuenhaus Die Sternwarte und das Planetarium Neuenhaus geben ihr Herbstprogramm bekannt. Am Mittwoch, 10. Oktober, geht es in den Herbstferien jeweils ab 16 und 18 Uhr mit der Astro-Maus „Tom“ in den Weltraum. Die kleinen Astronomen erforschen, wie Krater auf dem Mond entstehen, bauen eine Luftballonrakete und erleben den Sternenhimmel im Planetarium. Zum Abschluss überreicht „Tom“ allen Teilnehmern eine echte Sternschnuppe. Die Teilnahme kostet 4 Euro, Begleitpersonen zahlen 2 Euro. Christoph Lohuis verweist darauf, dass ein Großteil des Platzkontingentes bereits vergriffen ist und nur noch wenige Plätze zur Verfügung stehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/sternenwarte-neuenhaus-veroeffentlicht-neues-herbstprogramm-259937.html