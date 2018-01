Empfehlung - „Sterne des Sports“: Borussia Neuenhaus greift nach Gold

gn Neuenhaus. Die Spannung steigt bei Borussia Neuenhaus: Am Mittwoch, 24. Januar, wird in Berlin der Bundessieger des Wettbewerbs „Sterne des Sports" ausgezeichnet, mit dem der Deutsche Olympische Sportbund sowie die Volksbanken und Raiffeisenbanken das gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen würdigen. Dem Gewinner winkt neben dem großen Goldenen Stern auch eine Prämie in Höhe von 10.000 Euro.