„Sterne des Sports“. Borussia Neuenhaus auf 4. Platz

ow Berlin. Der SV Borussia Neuenhaus hat beim Finale des Wettbewerbs „Sterne des Sports“ am Mittwoch in Berlin den vierten Platz gemacht. Damit ist ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro verbunden.

Für den Stern in Gold waren 17 Sportvereine aus ganz Deutschland nominiert. Sie haben bereits für ihren Einsatz und ihr gesellschaftliches Engagement, verbunden mit kreativen Ideen, beispielsweise für Gesundheit, Jugendarbeit, Integration, Gleichstellung oder Umweltschutz auf Regional- und Landesebene den „Großen Stern des Sports“ in Bronze und Silber erhalten.