Steigendes Interesse an Soja verändert Anbaubedingungen

grö Veldhausen. Alvarez vertritt im Brot-für-die-Welt-Partnerprojekt „ASOCIANA“ die Interessen der indigenen Völker, die durch den Ausbau von Sojafeldern in Argentinien in ihrer ursprünglichen Lebensweise eingeschränkt werden.

Um sich zu informieren, wo und in welchem Maße Sojanebenprodukte in der Grafschaft eingesetzt werden, besuchte sie mehrere landwirtschaftliche Betriebe, unter anderem den Milchvieh- und Sauenbetrieb von Björn und Friedrich Schoo aus Veldhausen. Dort wird Sojaschrot als Nebenprodukt der Sojaölherstellung an die Sauen und Kühe verfüttert.

Auf dem Futtertisch wurde dargestellt, wie sich die Tagesration einer Kuh mengenmäßig zusammensetzt. Herausgestellt wurde dabei von Björn Schoo, dass die Ration exakt auf den Energie- und Proteinbedarf der Tiere abgestimmt ist. Entsprechend werde in den meisten Viehfuttern auch schon zertifiziertes Hochproteinsoja eingesetzt, welches bei gleicher Menge mehr Protein enthält. Nicht immer seien sich die Futterlieferanten aber sicher, ob der Aufpreis, der für zertifiziertes Soja gezahlt werde, auch bei den Anbauern ankomme und dort helfe, die Anbau- und Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern, gab Stefan Brökers vom Futtermittelhersteller Raiffeisen Ems-Vechte zu bedenken.

Auch der Legehennenbetrieb der Familie van der Kamp in Nordhorn war eine Station der Besuchsreise. Dort ging es um die Frage, nach welchen Kriterien Landwirte Futter einkaufen und inwieweit auf Rückstände getestet wird. Die Betriebsleiter zeigten sich offen für die Fragen und gewährten bereitwillig Einblick in ihre Produktionsweise.

In den Diskussionen stellte Alvarez heraus, dass die Aussicht auf lukrativen Sojaanbau dafür sorge, dass der Anbau auch in Gegenden Argentiniens vordringt, die aufgrund klimatischer Bedingungen vor wenigen Jahren noch uninteressant waren. So habe sich die Fläche, auf der Soja angebaut wird, in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Ausländische Kapitalgesellschaften ackerten mit großem Maschineneinsatz auf den Flächen und nähmen der örtlichen Landbevölkerung die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit in der Landwirtschaft. Von der Regierung werde dieses Vorgehen größtenteils gebilligt, weil der Staat auf die Einnahmen aus dem Sojaexport angewiesen sei.

Zur Frage, wie die Landwirte der Grafschaft an einer Lösung des Problems mitwirken können, gab es auch in einer abendlichen Diskussionsveranstaltung im Kloster Frenswegen keine eindeutige Antwort. Alvarez betonte, kein Patentrezept oder eine Handlungsanweisung für die hiesigen Tierhalter zu haben. Letztlich sei in Argentinien die Entwicklung wie in anderen marktorientierten Ländern auch: Angebaut werde, was Geld bringt. Ihr Anliegen sei es aber, auf das Problem aufmerksam zu machen.

Zumindest ein möglicher Ansatz, den Importbedarf für Soja zu senken, wird in Wilsum schon verfolgt. Auf Versuchsflächen baut die Raiffeisen Ems-Vechte in kleinem Umfang Sojabohnen an. Es gehe darum zu testen, unter welchen Bedingungen Soja in der norddeutschen Gegend wachsen kann und welche Erträge zu erwarten sind. Nach Aussage von Raiffeisen-Mitarbeiter Gerrit-Jan Klompmaker steckt der Anbau aber noch in den Kinderschuhen. Mit den im Vorjahr beobachteten Erträgen sei die Sojabohne im Vergleich zu anderen Ackerfrüchten hier in der Region wirtschaftlich noch nicht konkurrenzfähig. Man sei aber weiterhin daran interessiert.