Empfehlung - Stau auf der B 403 durch defekte Bahn-Schranke

hi Neuenhaus. Autofahrer standen am Nachmittag auf der Bundesstraße 403 zwischen Neuenhaus und Nordhorn längere Zeit im Stau. Grund war nach Angaben der Polizei eine Störung der Schrankenanlage am Bahnübergang in Höhe der Grenzstraße. Die Schranken öffneten sich für längere Zeit nicht. Es kam in beide Richtungen zu einem erheblichen Rückstau. Die Störung wurde am Montagnachmittag behoben. Wie ein Mitarbeiter der Bentheimer Eisenbahn auf Nachfrage bestätigte, kam es im Zuge von Bauarbeiten auf der Trasse zu der Störung. Die Bahnstrecke wird derzeit für den kommenden Schienenpersonennahverkehr umgebaut. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/stau-auf-der-b-403-durch-defekte-bahn-schranke-232758.html