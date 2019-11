Empfehlung - Startschuss für neues Sportzentrum in Neuenhaus

Nordhorn/Neuenhaus Der Bau eines interkommunal genutzten Sportzentrums in Neuenhaus ist laut Landrat Uwe Fietzek eines der größten Einzelvorhaben in einer Grafschafter Kommune. Es soll gut 9,8 Millionen Euro kosten. Der Anteil des Landkreises beläuft sich dabei auf knapp sechs Millionen Euro. Das neue Sportzentrum ersetzt die marode Boussy-Saint-Antoine-Sporthalle der Samtgemeinde Neuenhaus und ihrer Wilhelm-Staehle-Schule und dient als vielseitige Sportstätte in Zukunft ebenfalls dem kreiseigenen Lise-Meitner-Gymnasium sowie Neuenhauser Vereinen und für Sportereignisse auf lokaler und Kreisebene. Dafür kooperieren der Landkreis Grafschaft Bentheim und die Samtgemeinde eng miteinander. Bereits die vorbereitenden Sitzungen seien sehr positiv verlaufen, berichtete der Landrat dem Grafschafter Kreistag am Donnerstagnachmittag im NINO-Kompetenzzentrum. Bis zur Fertigstellung bedürfe es weiterer detaillierter Abstimmung. Anvisiert wird der Erste Spatenstich für Ende März 2020; im Herbst 2021 soll das Sportzentrum feierlich eröffnet werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/startschuss-fuer-neues-sportzentrum-in-neuenhaus-329871.html