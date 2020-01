/ Lesedauer: ca. 2min Startschuss für die „Grafschafter Ehrenamtshelden“

Wer sich in der Grafschaft Bentheim ehrenamtlich engagiert, könnte bald überrascht werden. Denn die Grafschafter Ehrenamtsakademie will mit Vereinen und Einrichtungen „Danke“ sagen. Als erste war Jana Riekhoff vom „Gleis1“ an der Reihe.