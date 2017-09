Stadt Neuenhaus saniert neun Straßen

gn Neuenhaus. Verschiedene Straßen und Straßenabschnitte in der Stadt Neuenhaus werden ab Montag, 11. September, einer Oberflächenbehandlung unterzogen, berichtet die Verwaltung. Die Straßen werden mit Rollsplitt und einem Bindemittel behandelt. So sollen Risse im Belag wieder geschlossen und die Verkehrssicherheit dadurch weiterhin gewährleistet werden.

Die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen an. Währenddessen kann es zu Verkehrsbehinderungen und weiteren Einschränkungen kommen.

Das Einwalzen des Splittes in das Bindemittel erfolgt im Anschluss durch den fließenden Verkehr. Dabei ist nicht auszuschließen, dass es vorübergehend zu einer erhöhten Staubentwicklung kommt. „Die Stadt Neuenhaus bittet die Bürgerinnen und die Bürger insoweit um Verständnis für diese Beeinträchtigungen“, heißt es aus dem Rathaus.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Straßen, bei denen eine Oberflächenbehandlung erfolgen wird: Am Kaiserplatz, Bahnhofstraße, Papestraße, Berliner Straße, Osterwalder Straße, Wittenkamp, Schimmelweg, Maisweg und Buchenstraße.

Alle Fragen in Bezug auf die Sanierung beantwortet Frank Engbers, Bauamt der Stadt Neuenhaus, unter der Telefonnummer 05941 911124 oder per E-Mail an f.enqbers@neuenhaus.de.