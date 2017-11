Empfehlung - Spende für Neuenhauser Heimatdichter-Ausstellung

Neuenhaus. Am Freitagabend eröffnen die Heimatfreunde Neuenhaus ihre Ausstellung im Alten Rathaus über den Grafschafter Dichter Karl Sauvagerd. Nun hat die Aktion eine kräftige Unterstützung erfahren: Eine Spende in Höhe von insgesamt 7500 Euro konnte der Verein am Dienstag entgegennehmen. 5000 Euro stellt die Grafschafter Volksbank zur Verfügung, 2500 Euro stammen von der Stiftung Grafschaft Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/spende-fuer-neuenhauser-heimatdichter-ausstellung-214710.html