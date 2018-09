Empfehlung - Soziokulturelles Zentrum in Neuenhaus mit Industrie-Charme

Neuenhaus Zwei beinahe parallel verlaufende Gebäudeflügel im Stil einer alten Bahnhofshalle, offenliegendes Gebälk (sogenannte Gebinde) und eine kleine Bühne im Innenhof – so stellt sich Planer Johannes Hensen das künftige soziokulturelle Zentrum an der Prinzenstraße vor. Die Neuenhauser Verwaltung hatte einen Architektenwettbewerb ausgelobt für einen Multifunktions-Neubau, der unter anderem das Jugend- und Kulturzentrum „Gleis1“ beheimaten soll. Bislang steht dort noch das alte „Treffhaus“. Dieses soll für den Neubau abgerissen werden. Ein Auswahlgremium aus Politik, Verwaltung und Jugendzentrum hat die einzelnen Architektenentwürfe gesichtet und einen Favoriten gekürt. Dieser ist am Dienstagabend im Ausschuss für Kinder, Jugend und Sport der Öffentlichkeit vorgestellt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/soziokulturelles-zentrum-in-neuenhaus-mit-industrie-charme-249114.html