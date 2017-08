Sonne lacht über Stadtfest in Neuenhaus

Das Stadtfest in Neuenhaus hat am Sonnabend und Sonntag Tausende Besucher aus nah und fern in die Stadt angelockt. Über der City lachte die Sonne und so herrschte an den vielen Ständen, Buden und Fahrgeschäften reges Treiben.