„Sing des Lebens“: Purple Schulz in Osterwald

gn Osterwald. Purple Schulz, geboren 1956 in Köln, wird in Osterwald Lieder aus seinem Album „Sing des Lebens“ spielen, das in diesem Jahr erschienen ist. Purple Schulz hatte seine größten Hits in den 1980er-Jahren mit Stücken wie „Verliebte Jungs“. Es folgten weitere Erfolge in den 1990er-Jahren. Heute bietet Purple Schulz seinem Publikum eine Mischung aus Konzert, Kabarett und Comedy. Bei seinem Programm „Sing des Lebens“ wird der Songschreiber und Multi-Instrumentalist von Markus Wienstroer an Gitarre und Violine begleitet. Gemeinsam wollen sie mit einer großen musikalischen Bandbreite überzeugen.

Der Kölner will sein Publikum auf eine poetische Reise mitnehmen, bei der er dem dem Leben mit Respekt, Ironie und rheinischem Humor begegnet. „Es sind die passenden Worte zu den richtigen Tönen, auch zwischen den Songs, die für den Gänsehautfaktor sorgen“, heißt es von der Agentur „Voiceman“. Für Veranstalter Hartmut Weusmann ist das Konzert von Purple Schulz eine Rückkehr nach Osterwald. „Aufgrund der zwei ausverkauften Konzerte mit Heinz-Rudolf Kunze Anfang dieses Jahres haben wir uns entschlossen, diese Kulturreihe im Dorfgemeinschaftshaus weiter zu führen“, teilt die Agentur mit.

Eintrittskarten kosten 28,50 Euro und sind erhältlich im GN-Ticketshop und im GN-Verlagshaus in Nordhorn sowie bei allen Pro-Ticket-Verkaufsstellen. Bei Vorlage der GN-Card gibt es einen Rabatt von 2,50 Euro.