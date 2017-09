Empfehlung - Siebenjährige von Auto angefahren

Neuenhaus. Eine Autofahrerin hat ein siebenjähriges Mädchen am Donnerstagabend in Neuenhaus angefahren und schwer verletzt. Das Kind hatte gegen 18.30 Uhr in einem Garten an der Lager Straße mit seiner Schwester Ball gespielt. Der Ball rollte auf die Straße, das Mädchen lief ihm hinterher auf die Fahrbahn. Eine Frau in einem Mini Cooper, die stadteinwärts unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/neuenhaus/siebenjaehrige-von-auto-angefahren-206687.html