Seniorin in Veldhausen ohne Fremdeinwirkung gestürzt

An der Bahnhofstraße in Veldhausen ist am Sonntagabend eine schwer verletzte Frau gefunden worden. Wie die Polizei am Montagmittag auf GN-Anfrage berichtete, ist die Seniorin offenbar alleine gestürzt, vermutlich wegen einer Erkrankung.