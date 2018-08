Seit 70 Jahren der Brieftaubenzucht treu

Neuenhaus Karl Schmidt aus Neuenhaus, der in diesem Jahr 86 Jahre alt wird, feiert in Kürze ein besonderes Ereignis: Der 86-jährige Rentner ist in diesem Jahr 70 Jahre im Brieftaubensport aktiv.

Mit 16 Jahren, im Jahre 1948, trat Schmidt in den Brieftaubenverein Heimkehr Neuenhaus ein, in dem er bis heute ein treues Mitglied ist. Mit seinem Verein gehört er der Reisevereinigung Neuenhaus-Niedergrafschaft an. Vor 55 Jahren baute sich Karl Schmidt seinen Taubenschlag, den er heute noch benutzt. Dem rüstigen Rentner ist der Spaß am Brieftaubensport in den 70 Jahre nie vergangen. Er kümmert sich noch immer gerne um seine Brieftauben und nimmt regelmäßig aktiv am Flugbetrieb der Reisevereinigung Neuenhaus-Niedergrafschaft teil. Er ist dort das älteste aktive Mitglied.